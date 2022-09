Σημαντικές προτάσεις για την αντιπυρική προστασία από τους αρμόδιους υπουργούς της ΕΕ

«Έγινε πλέον κοινός τόπος στην Ευρώπη, ακόμα και σε χώρες που δεν περιμέναμε, ότι τα εθνικά μέσα, οι εθνικές δυνατότητες είναι περιορισμένες για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στο θέμα των πυρκαγιών και ότι πλέον δεν είναι απλώς μεσογειακό φαινόμενο» τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το άτυπο συμβούλιο υπουργών διαχείρισης κρίσεων στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για «κοινή ευρωπαϊκή απάντηση».

Ειδικότερα, ο κ. Στυλιανίδης δήλωσε:

Διαβάστε επίσης

«Tελείωσε ένα έκτακτο, άτυπο συμβούλιο Υπουργών διαχείρισης κρίσεων και ως γνωστόν η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διαχείριση των πυρκαγιών. Φέτος ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για την Ευρώπη. Έφτασαν τα καμένα στρέμματα πάνω από 7 εκατομμύρια. Ακόμη και χθες είχαμε ενεργοποίηση του μηχανισμού για πρώτη φορά από τη Γερμανία. Τέτοια φαινόμενα είχαμε φέτος. Η συζήτηση ήταν διεξοδική. Όλοι οι υπουργοί που έλαβαν το λόγο πιστεύω ότι πήραν μία θέση η οποία, ίσως όταν ήμουν εγώ επίτροπος και προσπαθούσαμε να εφαρμόσουμε το rescEU, να μην ήταν τόσο ομόφωνη όσο σήμερα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Έγινε πλέον κοινός τόπος στην Ευρώπη, ακόμα και σε χώρες που δεν περιμέναμε, ότι τα εθνικά μέσα, οι εθνικές δυνατότητες είναι περιορισμένες για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στο θέμα των πυρκαγιών και ότι πλέον δεν είναι απλώς μεσογειακό φαινόμενο. Γι' αυτό θεωρώ ότι και τα συμπεράσματα που έβγαλε ο επίτροπος Λέναρσιτς, ήταν απόδειξη αυτής της ομοφωνίας: ότι χρειαζόμαστε μία κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, χρειαζόμαστε να είμαστε μαζί, να ανεβάσουμε τον προϋπολογισμό του rescEU, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας γιατί μόνο έτσι θα δώσουμε ικανοποιητικές λύσεις, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στον τομέα αυτό.

Ήταν πολύ ευχάριστο διότι φτάσαμε περίπου σε αυτή την ομοφωνία. Ο επίτροπος τώρα έχει τη δυνατότητα να πάει να διαπραγματευτεί στο πλαίσιο της συζήτησης με τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού. Νομίζω ότι θα έχουμε καλά νέα σε 4 τομείς: τον πρώτο στο θέμα του ευρωπαϊκού στόλου: θα έχουμε και ελικόπτερα, εκτός από τα γνωστά Canadairs, που ήδη προχωρά το κοινό αίτημα, του joint procurement, όπως λέγεται. Επίσης, έκανε εξαιρετική εντύπωση το πόσο καλά πήγε η δική μας πρόταση, το Prepositioning Pilto Project, η προεγκατάσταση δηλαδή των πυροσβεστών από όλη την Ευρώπη και ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για μας και απεδείχθη ότι είναι τόσο αναγκαίο. Θα ενισχυθεί και αυτό με νέα χρηματοδότηση.

Την ίδια στιγμή, έγινε συζήτηση και πάλι υπήρξε μία ομοφωνία, ότι χρειαζόμαστε να επιμείνουμε πάρα πολύ στην πρόληψη και πρόληψη είναι επίσης αυτό που κάναμε φέτος στην Ελλάδα όπου δόθηκαν περίπου 100 εκατομμύρια για να αφαιρέσουμε από τα δάση μας όλο το καύσιμο υλικό που είναι ό,τι χειρότερο. Χρειαζόμαστε δηλαδή αυτό που λέμε "διαχείριση δασών". Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή ενίσχυση, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε αυτό και επίσης, ότι έγινε κοινή αντίληψη ότι σε αυτή την μεγάλη μάχη, είναι αυτή η γνωστή διατύπωση στα αγγλικά: "we are in the same boat", "είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα".

Ακούσαμε τοποθετήσεις που δεν τις ακούγαμε άλλη φορά, από τη Γερμανία, από χώρες σκανδιναβικές, και σας λέω κάνοντας μία σύγκριση με το τι πέρασα, τις προσπάθειες για να υλοποιήσουμε το rescEU τότε, το κλίμα είναι πολύ διαφορετικό διότι έγινε επιτέλους αντιληπτό ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και φέρνει πολύ πολύ καινούρια πράγματα και για αυτό δεν μπορούμε να πάμε όπως πηγαίναμε εχτές. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, πρέπει να αλλάξουμε τις προσεγγίσεις μας».