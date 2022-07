Σε ποιο μέρος του πλανήτη θα εισαχθεί σύστημα 24ωρης παρακολούθησης με… βραχιολάκι για όσους είναι σε καραντίνα λόγω κορονοϊου – Πώς θα λειτουργεί

Η διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα πλέον μπορεί να γίνει πιο γρήγορα, λόγω των πιο μεταδοτικών -αλλά λιγότερο επικίνδυνων- στελεχών της μετάλλαξης Όμικρον, με το Χονγκ Κονγκ να λαμβάνει μια σειρά από μέτρα που ξεσηκώνουν αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, θα εισάγει ένα σύστημα 24ωρης παρακολούθησης των ανθρώπων που βρίσκονται σε καραντίνα, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι αυτό πρόκειται για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τον theguardian.com, το Χονγκ Κονγκ αναδιαμορφώνει τα μέτρα που έλαβε στην αρχική έξαρση της πανδημίας και τα προσαρμόζει στην αυστηρή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Κίνας για «μηδενική ανοχή». Έτσι, θα επιβάλει ηλεκτρονικά βραχιόλια παρακολούθησης σε όλους όσους είναι θετικοί στον ιό, οι οποίοι θα μείνουν σε καραντίνα στο σπίτι. Μάλιστα, θα φορούν το βραχιόλι για λίγο καιρό μετά, εφόσον βρεθεί ότι δεν νοσούν πλέον.

