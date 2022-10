Σε θεατρική παράσταση έφηβοι θεατές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους

Ενώ οι θεατές συνήθως καλούνται να απενεργοποιήσουν τις φορητές συσκευές τους κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής παράστασης, όσοι θα παρακολουθήσουν το έργο «You Should Be Shame of Yourself» στο Κουκλοθέατρο της Λιουμπλιάνα ενθαρρύνονται όχι μόνο να έχουν ανοιχτά τα κινητά τους τηλέφωνα αλλά και να τα χρησιμοποιούν ενεργά και να συμμετέχουν στην παράσταση εξερευνώντας το αίσθημα της ντροπής.

Η πολυμεσική παράσταση για έφηβους άνω των 15 ετών αρχίζει στο λόμπι του Κουκλοθεάτρου και συνεχίζεται σε διάφορα σημεία του θεάτρου.

Μια παρουσίαση ατελείωτου scrolling και δημιουργίας περιεχομένου, avatars, emojis, trap, μουσικών βίντεο και ιστοριών, η θεατρική παραγωγή προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει χρησιμοποιώντας τα έξυπνα κινητά τηλέφωνά του.

Ενώ πειραματίζεται με την εικόνα και τη γλώσσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξετάζει τα βαθιά ριζωμένα συναισθήματα ντροπής και αμοιβαίας προσβολής που υπάρχουν παντού. Το έργο είναι βασισμένο στην ιδέα και το σενάριο της Βάρια Χρβάτιν που υλοποιήθηκε από τους Νέιτς Γεζέρνκικ, Ντάνιελ Πέτκοβιτς και Μία Σκρμπίνατς, οι οποίοι συμμετέχουν ως καλεσμένοι.

Το «You Should Be Shamed of Yourself» εξερευνά πώς γεννιέται η ντροπή, πώς αναπαράγεται. και αν είναι η εφικτή η υπέρβασή της. Το σπίτι, το σχολείο, η κοινωνική ζωή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν γίνει εξίσου σημαντικό στοιχείο της ζωής, εξετάζονται και ελέγχονται εξονυχιστικά για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ένα μέρος χωρίς ντροπή, αναφέρεται σε ανακοίνωση των δημιουργών της παράστασης, η οποία εντάσσεται σε θεατρικό εργαστήρι βασισμένο σε ένα πολύμηνο σεμινάριο με εφήβους που προετοιμάστηκε σε συνεργασία με το νεανικό θέατρο Dschungel της Βιέννης.