Σεμινάριο της CEPOL με θέμα: «Εξέλιξη της ηγεσίας των Αρχών Επιβολής του Νόμου της Ε.Ε. και μελλοντικοί ηγέτες»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες, Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, η επίσκεψη ανώτερων Αξιωματικών προερχόμενων από Αρχές Επιβολής του Νόμου της Πορτογαλίας (Academia Militar/Guarda Nacional Republicana), της Φινλανδίας (Southwestern Finland Police Department) και της Βουλγαρίας (Academy of the Ministry of Interior), στο πλαίσιο υλοποίησης της 3ης Ενότητας Σεμιναρίου CEPOL με θέμα: «Εξέλιξη της ηγεσίας των Αρχών Επιβολής του Νόμου της Ε.Ε. και μελλοντικοί ηγέτες – E.U. Law Enforcement Leadership Development - Future Leaders», που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 31 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, που εμπλέκονται στην πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να ανταλλάξουν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές επί του τρόπου λειτουργίας αντίστοιχων Υπηρεσιών των Χωρών τους.

Οι παρουσιάσεις από τους Έλληνες εμπειρογνώμονες, πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Εθνικού Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας και η εκπαιδευτική δραστηριότητα περιελάμβανε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και περιήγηση στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, στο Μαρκόπουλο Αττικής. Επίσης, σε συνάντηση της Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστρατήγου Σοφίας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, με τους Αξιωματικούς επιδόθηκαν αναμνηστικά.

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης εκπαιδευτικής δράσης της CEPOL, στο πλαίσιο της οποίας Αξιωματικός της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχε σε Σεμινάρια CEPOL στο Τάμπερε Φινλανδίας και στη Βιέννη Αυστρίας.

Η υλοποίηση της επίσκεψης και του προγράμματος είχε σημαντικό αντίκτυπο στην προβολή των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, επί πολλών θεμάτων αρμοδιότητάς της στις λοιπές εμπλεκόμενες Χώρες, συμβάλλοντας θετικά στη διεθνή εικόνα της, ενώ χαρακτηρίστηκε από επιτυχία, τόσο στο επίπεδο διοργάνωσής, όσο και στην υλοποίηση των στόχων του αντικειμένου της.

Η διοργάνωση και υλοποίηση συναφών δράσεων ανταλλαγής αστυνομικών, αποτελεί δείγμα εξωστρέφειας της Ελληνικής Αστυνομίας, δίνοντας την ευκαιρία σε στελέχη της να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας αντίστοιχων Υπηρεσιών άλλων Χωρών, αποκτώντας γνώσεις και εμπειρίες για βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται, καθώς και την ευκαιρία να προβάλουν τις δράσεις της Χώρας μας στο εξωτερικό.

