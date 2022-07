Σήφης Μιγάδης: Ο έλληνας πιλότος που έσωσε τη ζωή 418 ανθρώπων και έμεινε στην ιστορία - ΒΙΝΤΕΟ

Μπορεί η συντριβή του αεροσκάφους, τύπου Antonov -12, έξω από την Καβάλα να «ξύπνησε» μαύρες μνήμες, καθώς αντίστοιχες τραγωδίες έχουν λάβει χώρα στη βόρεια Ελλάδα το 1995 και το 1997, ωστόσο «ζωντάνεψε» και ακόμη μια ιστορία.

Μια ιστορία όπου παρ’ ολίγον να θρηνήσουμε εκατοντάδες θύματα, αλλά το εφιαλτικό σενάριο απετράπη χάρη στις ικανότητες, την ψυχραιμία και τη γενναιότητα που επέδειξε ο έλληνας πιλότος, Σήφης Μιγάδης, ο οποίος -το μακρινό 1978- κατάφερε να προσγειώσει ένα Boeing τη στιγμή που όλοι στο αεροδρόμιο του Ελληνικού θεωρούσαν την τραγωδία δεδομένη.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.

93 δευτερόλεπτα σαν… αιώνας

Το περιστατικό λαμβάνει χώρα ένα αυγουστιάτικο μεσημέρι του 1978. Συνολικά, 400 επιβάτες και τα 18 μέλη του πληρώματος -μεταξύ αυτών και οι δύο κυβερνήτες- βρίσκονται στο αεροσκάφος Jumbo της Ολυμπιακής που θα ταξίδευε για τη Νέα Υόρκη.

Δυστυχώς, σε εκείνη την πτήση τίποτα δεν θα πήγαινε καλά…

Ο τρόμος διήρκησε για μόλις 93 δευτερόλεπτα, τα οποία όμως ήταν αρκετά για να αποτυπωθούν για πάντα στο μυαλό των επιβατών του αεροσκάφους.

Ο Σήφης Μιγάδης ήταν ο πιλότος, ο οποίος καλούνταν να βιώσει την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του εκείνο το μεσημέρι. Λίγο μετά την απογείωση, μία έκρηξη στη δεξιά πλευρά του Jumbo «πάγωσε» τους πάντες. Επιβάτες και πλήρωμα. Ο Μιγάδης κατάλαβε αμέσως ότι πετούσε χωρίς κινητήρα, ο οποίος είχε εκραγεί.

Το κακό ήταν πως η πτήση είχε ξεκινήσει και η τόσο άμεση προσγείωση ήταν πολύ δύσκολη -έως χαμένη- υπόθεση. Ο πιλότος ζήτησε, λοιπόν, από τον συγκυβερνήτη του να μαζέψει τις ρόδες. Ένα ταξίδι 93 τρομακτικών δευτερολέπτων πάνω από την Αθήνα μόλις είχε ξεκινήσει.

Όλοι πίστευαν πως το αεροπλάνο ήταν χαμένο. Μεταξύ αυτών και ο Σήφης Μιγάδης, στην τριακονταετή καριέρα του οποίου δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο. Αποφάσισε, όμως, να το παλέψει, παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες σωτηρίας ήταν απειροελάχιστες.

Αγγιξε τα σπίτια

Η ταχύτητα του αεροπλάνου μετά την απογείωση ήταν τέτοια που ο πιλότος κατάφερε να περάσει μόλις 9 μέτρα πάνω από τον λόφο του Αλίμου που βρισκόταν μπροστά του. Επόμενος στόχος: να κρατήσει το αεροσκάφος στον αέρα μέχρι το Αιγάλεω και να προσπαθήσει να το προσγειώσει στο βουνό, μήπως και σωθεί κανείς.

Τα δεύτερα που ακολούθησαν πάνω από την Αθήνα ήταν πραγματικά τρομακτικά. Το αεροπλάνο έχανε διαρκώς ύψος, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο να πετά περίπου 60 μέτρα από το έδαφος και ξυστά από τις πολυκατοικίες.

Ο Σήφης Μιγάδης, όμως, δεν έχασε την ψυχραιμία του. Οι γνώσεις, οι ικανότητες αλλά και η τόλμη του να παραβεί ένα κάρο κανόνες τα κρίσιμα εκείνα λεπτά έμειναν στην ιστορία ως «το θαύμα της πτήσης 411».

Η ισχύς που λάμβανε από τον κατεστραμμένο κινητήρα και η πολύ χαμηλή ταχύτητα δεν του επέτρεπαν να κάνει ελιγμούς. Οπότε επέλεξε να κρατήσει το αεροπλάνο σε σταθερή πορεία προκειμένου να κερδίσει χρόνο. Και τα κατάφερε.

Καθώς το αεροπλάνο έπαιρνε πορεία προς τον λόφο του Αιγάλεω, η κατάσταση του αεροσκάφους βελτιωνόταν. Τότε, ο πιλότος -με πολύ λεπτούς χειρισμούς- έστριψε το Boeing προς τον Σκαραμαγκά προκειμένου να επιστρέψει για προσγείωση στο Ελληνικό. Πάνω από τη θάλασσα του Πειραιά, μάλιστα, άδειασε μέρος των 160 τόνων καυσίμων του αεροπλάνου ούτως ώστε να μειωθεί το βάρος.

Μετά από 93 δραματικά δευτερόλεπτα στον αέρα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με επιτυχία στο Ελληνικό. Κανείς δεν πίστευε αυτό που είχε συμβεί…

