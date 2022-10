Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος έπεσε σε διώροφο σπίτι στο Ιρκούτσκ - ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε σήμερα, σε ένα διώροφο σπίτι στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Σε μία ανάρτησή του στο Telegram, ο Ιγκόρ Κόμπζεφ ανέφερε ότι το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε ένα διώροφο σπίτι στην αναφερόμενη πόλη.

Another angle of the Russian Su-30 crash in Irkutsk pic.twitter.com/9s0vRknL9U

Ο ίδιος, βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος και δεν είχε πληροφορίες σχετικά με τραυματίες ή θύματα.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πτώσης ρωσικού αεροσκάφους μέσα σε έξι ημέρες.

That Russian Su-30 came down like the whole Russian economy. #Irkutsk #Russia pic.twitter.com/72jrYd7YUx

