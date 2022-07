Ο πατέρας που πυροβόλησε τον βιαστή του γιου του σε ζωντανή μετάδοση

Ο Jody Plauché ήταν μόλις 11 ετών όταν απήχθη και βιάστηκε επανειλημμένα από τον δάσκαλό του στο καράτε Jeff Doucet.

Tον Μάρτιο του 1984, ο πατέρας του Gary Plauché πήρε θανάσιμη εκδίκηση. Όταν ήταν μόλις 11 ετών, ο Jody Plauché έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Αμερική όταν απήχθη και κακοποιήθηκε από τον δάσκαλό του στο καράτε. Τότε, ο πατέρας του Jody, Gary Plauché, πυροβόλησε τον απαγωγέα και βιαστή του Jody, Jeff Doucet, στο αεροδρόμιο του Μπατόν Ρουζ στη Λουιζιάνα. Ο Doucet πέθανε και ο Gary έγινε ήρωας, αλλά το παρατεταμένο τραύμα για τον Jody Plauché δεν τελείωσε με τον πυροβολισμό.

Ως μαθητής στην τάξη καράτε του Doucet, ο Jody Plauché είδε αρχικά τον εικοσάχρονο εκπαιδευτή του ως τον «καλύτερο του φίλο». Όταν ο Doucet άρχισε να τον κακοποιεί, παρέμεινε σιωπηλός για να αποφύγει να αναστατώσει τους γονείς του ή να βάλει τον Doucet σε μπελάδες. Και όταν ο Doucet πρότεινε να πάνε στην Καλιφόρνια, ο Plauché συμφώνησε με το σχέδιο.

Όμως οι αρχές εντόπισαν γρήγορα τον Plauché και τον απαγωγέα του. Και όταν έφεραν τον Doucet στη Λουιζιάνα για να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, ο εξαγριωμένος πατέρας του Plauché, ο Gary Plauché, περίμενε στο αεροδρόμιο με ένα όπλο.

Από τότε, ο Jody Plauché εργάστηκε σκληρά για να επεξεργαστεί αυτό που συνέβη - και να συγχωρήσει τον πατέρα του. Περιέγραψε λεπτομερώς τις εμπειρίες του στο βιβλίο του του 2019, "Why, Gary, Why?": The Jody Plauché Story, και μιλάει συχνά για το πώς οι γονείς μπορούν να εντοπίσουν πιθανούς κακοποιητές. Αυτή είναι η ιστορία του.

Η φρικτή κακοποίηση του Jody Plauché

Γεννημένος στις 27 Απριλίου 1972, ο Jody Plauché μεγάλωσε στο Baton Rouge της Λουιζιάνα με τους γονείς του, Gary και June, και τρία αδέλφια. Το 1983, όταν ο Jody ήταν περίπου 10 ετών, οι γονείς του έγραψαν τον ίδιο και τα αδέλφια του σε ένα μάθημα Χαπκίντο που διηύθυνε ένας πρώην πεζοναύτης ονόματι Jeff Doucet.

Στην αρχή, ο Doucet φαινόταν να είναι μια ευλογία. Σύμφωνα με την Washington Post, έβαλε τα αγόρια Plauché σε φόρμα. Υπό την καθοδήγησή του, ο Jody κέρδισε ακόμη και ένα τρόπαιο στο Fort Worth Pro-Am. «Είναι ο καλύτερος φίλος όλων μας», δήλωσε τότε ο Plauché σε τοπική εφημερίδα.

Αλλά ο Doucet είχε αρχίσει να δίνει υπερβολική προσοχή στον Jody Plauché. Μια μέρα, προσφέρθηκε να διδάξει στον Plauché πώς να οδηγεί αυτοκίνητο. Και μόλις ο Plauché κάθισε στα γόνατα του Doucet, ο τότε 10χρονος ένιωσε τα χέρια του δασκάλου του καράτε στα γόνατά του.

«Σκέφτομαι, 'Τι συμβαίνει εδώ; Μήπως είναι κατά λάθος;"» δήλωσε ο Plauché. «"Έτσι δεν είπα τίποτα. Αλλά τώρα ξέρω ότι δοκίμαζε τα όρια. Όλοι δοκιμάζουν τα όρια».

Σύντομα, η δοκιμασία των ορίων του Doucet μετατράπηκε σε ξεκάθαρη σεξουαλική κακοποίηση. Αλλά ο Plauché δεν μιλούσε.

«Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που πραγματικά δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι είναι γιατί δεν το είπα», είπε. «Πρώτον, ήμουν 10 ετών. Δεύτερον, ήξερα ότι αυτό που συνέβαινε θα αναστάτωνε τους γονείς μου. Τρία, εκείνη την εποχή, δεν ήθελα να μπλέξει σε μπελάδες. Ήταν πιο εύκολο για μένα να σωπάσω και να το βουλώσω παρά να τους αναστατώσω όλους».

Τότε, τον Φεβρουάριο του 1984, ο Jeff Doucet έφερε την κακοποίηση του Jody σε άλλο επίπεδο. Σύμφωνα με την Washington Post, ρώτησε τον 11χρονο αν ήθελε να πάει στην Καλιφόρνια. Ο Plauché είπε ναι, και ο Doucet έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του να απαγάγει τον μαθητή του στο καράτε.

Στις 19 Φεβρουαρίου 1984, ο Jeff Doucet πήρε τον Jody Plauché από το σπίτι του στο Baton Rouge. Είπε στη μητέρα του Plauché, June, ότι ήθελε να δείξει στον 11χρονο κάποιο χαλί που είχε στρώσει και ότι θα επέστρεφαν σε 15 λεπτά.

Αντ' αυτού, ο Doucet πήρε τον Jody σε ένα λεωφορείο με προορισμό το Λος Άντζελες. Ο Doucet ξύρισε το μούσι του και έβαψε τα ξανθά μαλλιά του Plauché μαύρα. Στη συνέχεια, πήγαν σε ένα μοτέλ, όπου προχώρησε στην παρενόχληση και τον βιασμό του Jody Plauché.

«Άφησα πολλά πράγματα απ' έξω», δήλωσε ο Plauché στο Advocate για το βιβλίο που εξέδωσε το 2019 σχετικά με την εμπειρία του.

«Η μητέρα μου έλεγε, "Γιατί δεν βάζεις περισσότερες λεπτομέρειες εκεί μέσα;" Πρέπει να περπατήσω πάνω σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να πυροδοτήσω ένα θύμα που μπορεί να διαβάζει το βιβλίο και να πρέπει να το αφήσει κάτω, και σε έναν παιδόφιλο που διαβάζει το βιβλίο σαν Penthouse Forum: "Ω, αυτό είναι υπέροχο. Δεν χρειαζόταν να αναφερθώ σε σαφείς λεπτομέρειες ή στα πιο αηδιαστικά, άσχημα πράγματα. Είναι αρκετό για να καταλάβεις το νόημα».

Πώς ο Gary Plauché σκότωσε τον απαγωγέα του γιου του

Για 10 οδυνηρές ημέρες μετά την απαγωγή, οι γονείς του Jody Plauché αναζητούσαν απεγνωσμένα τον αγνοούμενο γιο τους. Αλλά όταν ο Doucet επέτρεψε στον Plauché να τους τηλεφωνήσει από το Anaheim της Καλιφόρνια, η αστυνομία μπόρεσε να εντοπίσει την κλήση - και να φέρει τον Jody στο σπίτι.

«Δεν ξέραμε τι να κάνουμε», δήλωσε ο πατέρας του Jody Plauché, Gary, στις τοπικές ειδήσεις μετά την επιστροφή του γιου του. «Αισθάνεσαι αβοήθητος».

Αλλά ο Gary Plauché ήξερε τι ήθελε να κάνει. Καθώς άκουγε όλο και περισσότερες αναφορές ότι ο Doucet είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τον γιο του - γεγονός που επιβεβαιώθηκε από ένα τεστ βιασμού - ήταν αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο Gary έπινε ένα ποτό σε ένα μπαρ που ονομαζόταν The Cotton Club στις 16 Μαρτίου 1984, όταν άκουσε να λένε στις τοπικές ειδήσεις ότι ο Jeff Doucet θα έφτανε στο Baton Rouge εκείνο το βράδυ. Όταν αναφέρθηκε η ακριβής ώρα - 9:08 μ.μ. - ο Gary έτρεξε προς το αεροδρόμιο του Μπατόν Ρουζ.

«Ο πατέρας μου πήγε στο αεροδρόμιο πιστεύοντας ότι θα πεθάνει», δήλωσε αργότερα ο Jody Plauché στο ESPN. «Είπε ότι είτε ο Jeff, είτε αυτός θα πέθαινε εκείνο το βράδυ».

Ο Gary Plauché περίμενε δίπλα σε μια σειρά από καρτοτηλέφωνα με ένα 38άρι κρυμμένο στη μπότα του. Καθώς το αεροπλάνο του Jeff Doucet προσγειωνόταν, τηλεφώνησε σε έναν φίλο του και του είπε τι επρόκειτο να κάνει. «Έρχεται», είπε ο Gary. «Θα ακούσεις έναν πυροβολισμό».

Όχι μόνο ο φίλος άκουσε τον πυροβολισμό, αλλά πολλοί άνθρωποι στο Μπατόν Ρουζ τον είδαν. Καθώς οι κάμερες τραβούσαν, καταγράφοντας την άφιξη του Doucet, ο πατέρας του Jody πετάχτηκε από τη θέση του δίπλα στους τηλεφωνικούς θαλάμους και πυροβόλησε στο κεφάλι τον βιαστή του γιου του. Ο Mike Barnett, ο βοηθός του σερίφη, όρμησε στον Gary και τον κόλλησε στον τοίχο.

«Γιατί, Γκάρι, γιατί το έκανες;» φώναξε ο Barnett, καθώς ο Doucet κειτόταν αιμόφυρτος στα χαλιά του αεροδρομίου.

«Αν κάποιος το έκανε αυτό στο παιδί σου, θα το έκανες κι εσύ!», φώναξε ο Plauché.

Ο 25χρονος δάσκαλος καράτε, πέθανε την επόμενη μέρα. Αλλά ο θάνατος του Jeff Doucet δεν σηματοδότησε ένα καθαρό τέλος στη δοκιμασία του Jody Plauché. «Δεν τον ήθελα νεκρό», δήλωσε ο Jody Plauché στο ESPN, τρεις δεκαετίες αργότερα. «Ήθελα απλώς να σταματήσει».

Το μήνυμα του Jody Plauché προς όλους τους γονείς

Μετά το θάνατο του Jeff Doucet, ο Jody Plauché πάλεψε να συγχωρήσει τον πατέρα του για ό,τι είχε κάνει.

«Μετά τον πυροβολισμό, ήμουν πολύ αναστατωμένος με αυτό που έκανε ο πατέρας μου», δήλωσε στο Advocate. «Δεν ήθελα να σκοτωθεί ο Jeff. Ένιωθα ότι θα πήγαινε στη φυλακή και αυτό ήταν αρκετό για μένα».

Ωστόσο, άλλοι άνθρωποι στο Μπατόν Ρουζ συγχώρησαν πιο γρήγορα τον Gary Plauché. «Θα τον πυροβολούσα κι εγώ, αν έκανε αυτό που λένε ότι έκανε στα παιδιά μου», δήλωσε η Linda Boyd, μια εργαζόμενη στο αεροδρόμιο, στην Washington Post περίπου δύο εβδομάδες μετά τον πυροβολισμό. «Μόνο που θα τον πυροβολούσα τρεις ή τέσσερις φορές και θα υπέφερε πριν πεθάνει».

Πράγματι, ο δικαστής έκρινε ότι ο Gary Plauché δεν αποτελούσε απειλή για την κοινότητα και τον καταδίκασε σε επτά χρόνια με αναστολή, πέντε χρόνια με επιτήρηση και 300 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Ο Jody Plauché με το βιβλίο του 2019, Why, Gary, Why?: The Jody Plauché Story / Φωτογραφία: Twitter

Τελικά, λέει ο Jody Plauché, συγχώρεσε τον πατέρα του - ο οποίος πέθανε το 2014. «Μπόρεσα να το ξεπεράσω και τελικά να δεχτώ τον πατέρα μου πίσω στη ζωή μου, και κατά κάποιο τρόπο επιστρέψαμε στο φυσιολογικό», εξηγεί στο Advocate.

«Δεν είναι σωστό να αφαιρείς τη ζωή κάποιου, αλλά όταν κάποιος είναι τόσο κακός άνθρωπος, δεν σε ενοχλεί πολύ μακροπρόθεσμα» πρόσθεσε στο ESPN.

Ο Jody Plauché συνέχισε να σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα, όπου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, ξεκίνησε μια ισόβια επιδίωξη ακτιβισμού. Στο LSU, ήταν μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του Men Against Violence και μετά την αποφοίτησή του, εργάστηκε στο Victim Services Center of Montgomery County ως σύμβουλος σεξουαλικών επιθέσεων.

Ως ενήλικας, ο Plauché έχει επίσης μιλήσει για το πώς οι γονείς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από κακοποιούς όπως ο Jeff Doucet.

«Αν κάποιος θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά σας από ό,τι εσείς, αυτό είναι ανησυχητικό σημάδι», δήλωσε στο Advocate.

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο ο Jody Plauché έγραψε το βιβλίο του. «Ήθελα να δώσω ελπίδα στα θύματα», είπε. «Ήθελα να δώσω στους γονείς γνώσεις και ήθελα οι άνθρωποι να αποκτήσουν μια γενική αντίληψη για τη σεξουαλική βία και τη σεξουαλική κακοποίηση ... Μου έχουν στείλει γονείς μηνύματα και μου λένε: "Μόλις τελείωσα το βιβλίο σου. Έμαθα τόσα πολλά"».

