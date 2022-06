Μύκονος: Έκλεψαν διαμάντια και ρολόι 300.000 ευρώ από διάσημο ράπερ

Θύμα ληστείας έπεσε διάσημος ράπερ στη Μύκονο με τους δράστες να εφαρμόζουν μια εντυπωσιακή μέθοδο για να ξαφρίσουν ένα ρολόι αξίας 300.000 ευρώ και διαμάντια από τη βίλα που έβαλαν στο στόχαστρο στο Super Paradise.

Σύμφωνα με το ΟΡΕΝ οι αστυνομικοί δεν έχουν καταλήξει αν οι ληστές γνώριζαν ότι στη βίλα, η οποία νοικιάζεται για 28.000 ευρώ την εβδομάδα, έμενε ο διάσημος ράπερ Timati ή αν υπέθεσαν ότι για να διαμένει κάποιος εκεί τότε έχει υψηλή οικονομική επιφάνεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες της ληστείας που έφυγαν με το πανάκριβο ρολόι, τα διαμάντια και μια τσάντα γεμάτη με αντικείμενα αξίας, αρχικά «τύφλωσαν» τους ενοίκους της βίλας κλείνοντας τα φώτα και στη συνέχεια μπήκαν στους χώρους για να ολοκληρώσουν το έργο τους.

Ποιος είναι ο διάσημος ράπερ που έπεσε θύμα κλοπής στη Μύκονο

O ράπερ Timati έγινε γνωστός στην Ρωσία το 2004 από την συμμετοχή του στο μουσικό ριάλιτι Star Factory 4 κατά τη διάρκεια του οποίου συνδέθηκε με την τραγουδίστρια Aleksa με την οποία ηχογράφησαν ρομαντικά κομμάτια και τα έκαναν βιντεοκλίπ συγκινώντας τους νεαρούς θαυμαστές τους.

Το 2006 έκανε στροφή στην ραπ σκηνή με το άλμπουμ Black Star ενώ ακολούθησε η συνεργασία του με τον Snoop Dog στο κομμάτι Groove On και η κυκλοφορία του Welcome to St Tropez, το επίσημο βιντεοκλίπ του οποίου έχει φτάσει σήμερα τα 194 views.

Το 2015 o ράπερ κυκλοφόρησε τραγούδι με τίτλο «Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν» ενώ το 2018 το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Μόσχα» με εικόνες από την ρωσική πρωτεύουσα κατάφερε να συγκεντρώσει 1,48 εκατομμύρια dislikes υποχρεώνοντας τον δημιουργό του να το αποσύρει από το YouTube.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα mykonoslive.net o Timati είναι και επιτυχημένος επιχειρηματίας με δεκάδες καταστήματα ρούχων της φίρμας Black Star φτάνοντας μέχρι του να σχεδιάσει ειδική συλλογή για τον ρωσικό στρατό. Ωστόσο η πιο επιτυχημένη, εκτός τραγουδιού, επιχειρηματική του δραστηριότητα είναι η αλυσίδα fast food με «Black Star».

