Κούβα: Μεγάλη πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – Αγνοείται η τύχη 17 πυροσβεστών, 77 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Δεκαεπτά αγνοούμενοι και 77 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε από κεραυνό σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Κούβα, της οποίας η κυβέρνηση ζήτησε χθες Σάββατο βοήθεια από το εξωτερικό.

Οι 17 αγνοούμενοι είναι πυροσβέστες που βρίσκονταν πλησιέστερα σε μια φλεγόμενη δεξαμενή όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με την προεδρία της Κούβας, η οποία «ζήτησε τη βοήθεια και τις συμβουλές φιλικών χωρών με εμπειρία στον πετρελαϊκό τομέα».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ εκτίμησε ότι θα χρειαστεί χρόνος έως ότου η φωτιά τεθεί υπό έλεγχο.

In the midst of an energy crisis in Cuba an oil tank has been struck by lightning and has caught fire.pic.twitter.com/27p5AZA42K

