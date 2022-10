Η ταινία «Black Adam» θριαμβεύει στο box office

Το «Black Adam» συνεχίζει να παραμένει στην κορυφή του box office παρότι διανύει το δεύτερο Σαββατοκύριακο στις αίθουσες.

Η περιπέτεια κόμικ, με πρωταγωνιστή τον Ντουέιν Τζόνσον ως έναν κακό που υπόσχεται να αλλάξει την «ιεραρχία της εξουσίας» στο σύμπαν της DC, συγκέντρωσε 27,7 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής. Μέχρι στιγμής, η ταινία έχει αποφέρει 111 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων στις ΗΠΑ και 250 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.



Δεν χρειάστηκε πολύ για να κυριαρχήσει το «Black Adam» στο box office αφού μόνο μία νέα ταινία, το υπερφυσικό θρίλερ της Lionsgate το «Prey for the Devil», έκανε πρεμιέρα στη Βόρεια Αμερική αυτό το Σαββατοκύριακο.



Το «Ticket to Paradise», μια ρομαντική κομεντί με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Τζορτζ Κλούνεϊ, έφτασε στη θέση Νο. 2 με 10 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία έχει συγκεντρώσει 33,7 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα στην αμερικανική αγορά, ενώ έχει συγκεντρώσει άλλα 85 εκατομμύρια δολάρια στο διεθνές box office, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό της στα 119 εκατομμύρια δολάρια.