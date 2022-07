Εκδόθηκε στις ΗΠΑ η βαρόνη της κοκαΐνης Ερλίντα Μπομπαντίγια

Οι αρχές της Ονδούρας εξέδωσαν την Τρίτη στις ΗΠΑ την 61χρονη Ερλίντα Μπομπαντίγια, που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και είχε συλληφθεί το Μάιο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας στην οποία σκοτώθηκε ένας γιος της.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει καταρτιστεί σε βάρος της από δικαστήριο στην περιφέρεια της Ανατολικής Βιρτζίνιας, η Μπομπαντίγια, γνωστή επίσης ως «Τσίντα», μαζί με δύο γιους της, ηγούντο του καρτέλ «Λος Μόντες», ενός από τα ισχυρότερα της Ονδούρας, και ευθύνονται για «τη διακίνηση πολλών τόνων κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ», αξίας «εκατομμυρίων δολαρίων».

Η μητριάρχης της οικογένειας συνελήφθη, μαζί με άλλα τρία πρόσωπα, στην ορεινή επαρχία Κολόν, κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης στην οποία σκοτώθηκε ο γιος της Τίτο Μόντες. Άλλος γιος της, ο Χουάν Κάρλος Μόντες Μπομπαντίγια, διέφυγε και καταζητείται.

Η τριάδα μητέρας και γιων πήρε τον έλεγχο του καρτέλ Λος Μόντες αφού άλλος ένας γιος της Μπομπαντίγια, ο Νόε Μόντες Μπομπαντίγια, συνελήφθη το 2017 και εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου του επιβλήθηκε ποινή 37 ετών κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών.

Η Ονδούρα είναι κόμβος της διακίνησης της κοκαΐνης από την Κολομβία και άλλων ναρκωτικών που έχουν προορισμό κυρίως τη βορειοαμερικανική αγορά.

Οι αμερικανικές αρχές προσέφεραν αμοιβή ως και 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη της τριάδας.

