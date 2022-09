Ειδική ομάδα αστυνομικών κατάφερε να εντοπίσει 26χρονη διεθνώς διωκόμενη

Διαδικτυακές επιθέσεις σε εταιρείες, όπου απέστελλε ψεύτικα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τροποποιημένα τιμολόγια, επιτυγχάνοντας μεταφορές χρημάτων σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του κυκλώματος. Επεμβαίνοντας σε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δύο μερών μπορούσε να αποσπάσει ή να αλλάξει πληροφορίες, αποκομίζοντας συνακόλουθα παράνομο περιουσιακό όφελος (μέθοδος Business Email Compromise – B . E . C . « Man in the middle M . I . T . M .»).