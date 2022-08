Εγκεφαλικά νεκρή η ηθοποιός Αν Χεκ μετά από τροχαίο – Εξετάζεται η δωρεά οργάνων

Εγκεφαλικά νεκρή είναι η ηθοποιός Αν Χεκ μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκη την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οικογένειας, δεν υπάρχουν ελπίδες για την επιβίωσή της και εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μηχανική υποστήριξη καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων.

Η Χεκ, η οποία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, υπέστη «σοβαρή εγκεφαλική βλάβη», ανέφερε ο εκπρόσωπος, ο οποίος τόνισε ότι «δεν αναμένεται να επιβιώσει». «Ήταν από καιρό επιλογή της να δωρίσει τα όργανά της και κρατείται στη ζωή για να διαπιστωθεί αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο» πρόσθεσε.

Το πρωί της 5ης Αυγούστου, το αυτοκίνητο της Χεκ έπεσε σε σπίτι σε γειτονιά του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Νωρίτερα την Πέμπτη, η αστυνομία είπε ότι ερευνούσε εάν η ίδια οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών, κάτι που τελικά διαπιστώθηκε. Οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για να ολοκληρωθούν, θα ρίξουν περισσότερο “φως” στην υπόθεση.

«Η Αν είχε μεγάλη καρδιά και είχε αγγίξει τους πάντες με το γενναιόδωρο πνεύμα της. Θα την θυμόμαστε για την θαρραλέα ειλικρίνειά της και θα μας λείψει για το φως της» καταλήγει η ανακοίνωση της οικογένειας της ηθοποιού.

Η Χεκ, 53 ετών, ήταν από τους πιο εξέχοντες αστέρες του κινηματογράφου στο Χόλιγουντ στα τέλη της δεκαετίας του 1990, παίζοντας με ηθοποιούς όπως ο Johnny Depp (“Donnie Brasco”) και ο Harrison Ford (“Six Days, Seven Nights”). Πρόσφατα είχε ρόλους στις τηλεοπτικές σειρές “Chicago PD” και “All Rise” και το 2020 ήταν διαγωνιζόμενη στο “Dancing With the Stars”.

Πηγή: ertnews.gr