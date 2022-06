Δοκιμή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Toyota bZ4X

Η Toyota, παρουσίασε στη Κοπεγχάγη το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο bZ4X. Η Κοπεγχάγη είναι η πρωτεύουσα και πολυπληθέστερη πόλη της Δανίας. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού Σέλαιν, 42 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μάλμε της Σουηδίας και 164 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Όντενσε.

Τα βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία αναφέρθηκαν στην συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της πανευρωπαϊκής παρουσίασης στη Κοπεγχάγη: Είναι το πρώτο μοντέλο της νέας γκάμας αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων bZ - beyond Zero - της ιαπωνικής μάρκας. Η νέα πλατφόρμα eTNGA, ενσωματώνει τη μονάδα της μπαταρίας στη δομή του οχήματος, προσφέρει πρόσθετη ακαμψία και χαμηλό κέντρο βάρους για δυναμική οδήγηση. Παρέχει ευρυχωρία στη καμπίνα χάρη στη νέα αρχιτεκτονική. Νέο, κορυφαίο σύστημα τετρακίνησης στην αγορά των ηλεκτρικών, AWD με X-MODE λειτουργία, με πραγματικές off-road δυνατότητες. Αυτονομία έως και 513 χλμ. με μια πλήρη φόρτιση. Εγγύηση απόδοσης μπαταρίας και μετά από 10 χρόνια χρήσης ή 1.000.000 χιλιόμετρα. Ταχεία φόρτιση 0%-80% σε περίπου 30 λεπτά. Ασφάλεια που ενσωματώνει πλέον τη νέα γενιά Toyota Safety Sense με νέα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού. Αναβαθμισμένη είναι η συνδεσιμότητα με το νέο σύστημα πολυμέσων Τοyota Smart Connect.

Είναι το πρώτο, αμιγώς ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία (BEV) της Toyota. Δεν αποτελεί προσαρμογή ενός υπάρχοντος μοντέλου. Αντίθετα, είναι εντελώς νέα ανάπτυξη και το πρώτο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε πάνω στη νέα αρχιτεκτονική BEV της εταιρείας, βασιζόμενη στη φιλοσοφία eTNGA που έχει σχεδιαστεί, βελτιστοποιηθεί και προορίζεται για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Στοιχείο καθοριστικής σημασίας είναι η λεπτή μονάδα μπαταρίας, η οποία είναι τοποθετημένη πλήρως κάτω από το πάτωμα του οχήματος και αποτελεί μέρος του πλαισίου, βοηθώντας στην επίτευξη χαμηλού κέντρου βάρους, ιδανική κατανομή μάζας εμπρός / πίσω και υψηλή ακαμψία αμαξώματος, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η αρθρωτή σχεδίαση της eTNGA προσφέρει εύκολη προσαρμογή για χρήση σε οχήματα διαφόρων μεγεθών και τύπων αμαξωμάτων. Μπορεί να φιλοξενήσει μπαταρίες διαφορετικών μεγεθών και απόδοσης και να διατίθεται σε προσθιοκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις ανάλογα με το σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Τα σταθερά στοιχεία της είναι η θέση του εμπρός και (αν χρησιμοποιείται) του πίσω κινητήρα, η διάταξη κάτω από το καπό, η θέση του οδηγού σε σχέση με του εμπρός τροχούς και το πλάτος της μονάδας της μπαταρίας. Τα στοιχεία που μπορούν να αλλάξουν περιλαμβάνουν το μεταξόνιο, τον αριθμό των κυψελών της μπαταρίας και τους εμπρός και πίσω προβόλους. Επομένως, μπορούν να εφαρμόζονται παραλλαγές για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων ή σχεδιαστικών προδιαγραφών, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μονάδες μπροστά, στο κέντρο και πίσω.

Οι βασικές ιδιότητες της πλατφόρμας συνδυάζονται για να προσφέρουν σταθερή και με άμεση απόκριση δυναμική απόδοση, τόσο στην προσθιοκίνητη όσο και στην τετρακίνητη έκδοση. Η σχεδίαση της πλατφόρμας επιτρέπει να έχει μακρύ μεταξόνιο. Στα 2.850 χιλ., είναι κατά 160 χιλ. μακρύτερο απ’ ότι στο RAV4. Το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη εσωτερική ευρυχωρία - τόσο στην καμπίνα όσο και στον χώρο αποσκευών. Για τους πίσω επιβάτες υπάρχει μία απόσταση ενός μέτρου, επίπεδο πάτωμα και άφθονος χώρος για τα πόδια ο οποίος είναι κορυφαίος στην κατηγορία και εφάμιλλος με αυτόν μεγαλύτερων οχημάτων, αναφέρει η μάρκα.

Ο ευέλικτος χώρος αποσκευών διαθέτει ένα προσαρμοζόμενο πάτωμα δύο επιπέδων και έναν υποδαπέδιο χώρο που μπορεί να προσθέσει επιπλέον 71 χιλ. στο ύψος φόρτωσης όταν απαιτείται η μεταφορά αντικειμένων μεγαλύτερου ύψους. Με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση και το πάτωμα στη χαμηλότερη θέση, η χωρητικότητα φτάνει έως και τα 452 λίτρα (VDA) - αρκετός χώρος για τη μεταφορά τριών βαλιτσών 82 λίτρα ή δύο mountain bikes. Τα πίσω καθίσματα είναι διαιρούμενα σε διάταξη 60:40 και έχουν λειτουργία ανάκλισης. Κάτω από το πάτωμα φιλοξενείται μια εργαλειοθήκη και παρέχεται χώρος για ένα προειδοποιητικό τρίγωνο ή το καλώδιο φόρτισης του αυτοκινήτου. Η αναδιπλούμενη εταζέρα μπορεί να αποθηκεύεται.

Το προσθιοκίνητο bZ4X χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα 150 kW υψηλής απόκρισης, τοποθετημένο μπροστά. Αυτός αποδίδει ισχύ 204 ίππους και ροπή 265 Nm, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα.

Η τετρακίνητη έκδοση διαθέτει ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες μπροστά και πίσω 80 kW που κινούν τους εμπρός και πίσω άξονες. Η μέγιστη ισχύς τους είναι 218 ίπποι με ροπή 337 Nm. Ο χρόνος επιτάχυνσης 0 - 100 χλμ./ώρα μειώνεται στα 6,9 δεύτερα. Η χρήση του εμπρός και του πίσω ηλεκτροκινητήρα είναι βελτιστοποιημένη ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη συνολική κατανάλωση ισχύος. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται μόνο ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας όταν χρειάζεται χαμηλή ροπή μετάδοσης κίνησης.

Χρησιμοποιεί μία νέα σχεδίαση eAxle που ενσωματώνει τη μονάδα κιβωτίου/διαφορικού, τον ηλεκτροκινητήρα και τον μετατροπέα σε μία ενιαία μονάδα. Ο ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός βοηθά ώστε να επιτυγχάνονται πιο κοντοί πρόβολοι και ένα χαμηλό κέντρο βάρους για το όχημα σε συνδυασμό με περισσότερους χώρους στην καμπίνα και τον χώρο φόρτωσης.

Με την ECU του μοτέρ να τοποθετείται πιο κοντά στον ηλεκτροκινητήρα, η ανίχνευση της όποιας ολίσθησης των τροχών πραγματοποιείται ταχύτερα. Η γρήγορη εφαρμογή ακριβούς ελέγχου ροπής στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης μειώνει δραματικά την αρχική ολίσθηση των τροχών για πιο σταθερή οδήγηση.

Η υψηλή απόκριση του ηλεκτροκινητήρα επιτρέπει μία λειτουργία ενίσχυσης της αναγεννητικής πέδησης. Η επιβράδυνση κατά το ρολάρισμα αυξάνεται στα 0,15 G όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι, λειτουργώντας με φυσική αίσθηση και αντισταθμίζοντας περίπου το 80% της επιβράδυνσης κατά την οδήγηση.

Η Toyota συνεργάστηκε με τη Subaru - εταίρο της σε θέματα εξέλιξης - για τον σχεδιασμό ενός νέου συστήματος τετρακίνησης που βασίζεται στην εξαιρετική κληρονομιά και των δύο εταιρειών σε συστήματα AWD. Αυτό το νέο σύστημα δημιουργεί μία άνευ προηγουμένου νέα αξία για τα BEV, προσφέροντας στο bZ4X μία γνήσια, κορυφαία στην κατηγορία του ικανότητα οδήγησης εκτός δρόμου - πρώτη φορά στην αγορά για ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέγει από διαφορετικές ρυθμίσεις του X-MODE που προσαρμόζουν την απόδοση σε χιόνι/λάσπη, βαθύ χιόνι και λάσπη (κάτω από 20 χλμ./ώρα) και προσφέρουν Grip Control για πιο απαιτητική εκτός δρόμου οδήγηση (κάτω από 10 χλμ./ώρα).

Η χρήση του X-MODE με Grip Control επιτρέπει στον οδηγό να συγκεντρώνεται στους ακριβείς ελιγμούς διεύθυνσης, με το σύστημα να φροντίζει για την ταχύτητα του αυτοκινήτου σε ανηφορικές, κατηφορικές ή επίπεδες διαδρομές. Οδηγώντας σε μία κατηφόρα, ο οδηγός μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το Downhill Assist Control του αυτοκινήτου για παρόμοιο επίπεδο υποβοήθησης.

Η υψηλής ενεργειακής πυκνότητας μπαταρία ιόντων λιθίου αποτελείται από 96 κυψέλες και έχει ονομαστική τάση 355.2 V. Η μικτή χωρητικότητά της είναι 71.4 kWh και έχει θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας μεταξύ -30 και +60 ° C.

Κλειδί για την ποιότητα και την ανθεκτικότητα της μπαταρίας είναι η πολλαπλή παρακολούθηση της τάσης, του ηλεκτρικού ρεύματος και της θερμοκρασίας της μπαταρίας σε κάθε κυψέλη ξεχωριστά. Εάν ανιχνευτεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική παραγωγή θερμότητας, οι έλεγχοι ενεργοποιούνται αυτόματα. Αντίμετρα έχουν εφαρμοστεί για να μετριάσουν πιθανή υποβάθμιση του υλικού, ενώ υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας στη διαδικασία κατασκευής για να αποτρέψουν την είσοδο ξένων υλικών στη μπαταρία.

Αυτή είναι η πρώτη μπαταρία σε όχημα της Toyota που υιοθετεί σύστημα ψύξης νερού. Αυτό χρησιμοποιεί ένα ψυκτικό μέσο και βοηθά στη διατήρηση μιας σταθερής απόδοσης με κάθε κυψέλη να ψύχεται ξεχωριστά. Το σύστημα είναι συνδεδεμένο με το σύστημα κλιματισμού του οχήματος, ώστε να υπάρχει ένας ενεργειακά αποδοτικός συντονισμός της μπαταρίας και της θερμοκρασίας της καμπίνας.

Χάρη σε ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης μιας αντλίας θερμότητας, η αξιοπιστία διατηρείται και σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Η Toyota, ανακοίνωσε ότι η μονάδα θα διατηρήσει τουλάχιστον το 70% της αρχικής της χωρητικότητας και μετά από 10 χρόνια χρήσης ή μετά από οδήγηση 1.000.000 χιλιομέτρων, υπό την προϋπόθεση ότι ο οδηγός θα επισκέπτεται ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Toyota για ετήσιο έλεγχο (EV health check).

Οι ευρωπαϊκές εκδόσεις του bZ4X χρησιμοποιούν μία μπαταρία κατάλληλη για αξιόπιστη φόρτιση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η μπαταρία έχει δυνατότητα ταχείας φόρτισης χωρίς να υπονομεύεται η ασφάλεια ή η διάρκεια ζωής: μία φόρτιση στο 80% μπορεί να επιτυγχάνεται σε περίπου 30 λεπτά με σύστημα ταχείας φόρτισης 150 kW (CCS2). Μία πλήρης φόρτιση σε παροχή 230 V/32 A ολοκληρώνεται σε περίπου 6,5 ώρες.

Τα επίσημα δεδομένα απόδοσης του bZ4X κατά το πρότυπο WLTP επιβεβαιώνουν ότι το όχημα θα προσφέρει μία γενναιόδωρη αυτονομία. Το προσθιοκίνητο μοντέλο θα επιτυγχάνει έως και 513 χλμ. με πλήρως φορτισμένη μπαταρία, με απόδοση 143,2 Wh/χλμ. (7 χλμ./kW). Η τετρακίνητη έκδοση έχει επίσημη αυτονομία έως και 468 χλμ. με απόδοση 158 Wh/χλμ.

Το bZ4X υιοθετεί εμπρός ανάρτηση με γόνατα MacPherson και διπλά ψαλίδια πίσω. Και οι δύο διατάξεις ενσωματώνουν αντιστρεπτική δοκό. Στόχος ήταν η επίτευξη ενός ιδανικού επιπέδου ελέγχου και ασφάλειας, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας eTNGA ώστε να επιτυγχάνεται οδηγική άνεση, ευστάθεια και ικανότητα χειρισμού.

Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα πέδησης χρησιμοποιεί αεριζόμενους δίσκους μπροστά και πίσω, με απόδοση που είναι ρυθμισμένη ώστε να παρέχουν εύκολο έλεγχο με μία αίσθηση που πετυχαίνει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας και σκληρότητας στο πεντάλ. Ένα ηλεκτρικό χειρόφρενο τοποθετείται στάνταρ.

Η κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση προσαρμόζει το επίπεδο υποβοήθησης σύμφωνα με την ταχύτητα του οχήματος. Αργότερα, μέσα στο 2023, θα διατίθεται με One Motion Grip, ένα νέο σύστημα ελέγχου διεύθυνσης steer-by-wire.

Διαθέτει οθόνη αφής 8 ή 12,3”. Η μεγάλη οθόνη χρησιμοποιείται με το τελευταίο σύστημα Toyota Smart Connect, με προηγμένες λειτουργίες και βελτιωμένο έλεγχο αναγνώρισης φωνής για πρόσβαση σε πληροφορίες και ψυχαγωγία και για τον χειρισμό διαφόρων λειτουργιών του αυτοκινήτου όπως ο κλιματισμός και τα παράθυρα.

Οι επιλογές πολυμέσων του οδηγού περιλαμβάνουν χρήσιμες συνδεδεμένες υπηρεσίες, με δυνατότητα πρόσβασης μέσω της εφαρμογής Toyota MyT και λειτουργίες του περιλαμβάνουν το “ find my car,” που ανακτά την τοποθεσία του οχήματος και μπορεί να προσφέρει λεπτομέρειες σε έναν χάρτη μαζί με οδηγίες πλοήγησης, εάν χρειάζεται. Το “ Share to Car” επιτρέπει τον προγραμματισμό ταξιδιών και την αποστολή τους στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου, ενώ το “ Car to Door” παρέχει οδηγίες για το τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού, αφού το όχημα έχει σταθμεύσει. Αναλυτικά στοιχεία οδήγησης, υπενθυμίσεις σέρβις, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και η απομακρυσμένη ενεργοποίηση των φώτων αλάρμ διατίθενται επίσης μέσω της εφαρμογής.

Το αυτοκίνητο μπορεί να κλειδωθεί και να ξεκλειδωθεί από απόσταση και μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση του αυτοκινήτου - εάν τα παράθυρα είναι ανοιχτά, οι πόρτες ξεκλείδωτες, τα φώτα αναμμένα ή τα κλειδιά βρίσκονται μέσα στο όχημα.

Αντί του συμβατικού μοχλού αλλαγής σχέσεων, διαθέτει ένα νέο χειριστήριο επιλογέα: πιέζοντας το εξωτερικό τμήμα και στρέφοντας αριστερά ή δεξιά, επιλέγετε drive ή όπισθεν. Η ρύθμιση P (Park) είναι ένα one-touch μπουτόν ακριβώς πίσω από το χειριστήριο επιλογέα.

Τόπος εκδήλωσης: CopenHill, Κοπεγχάγη

Το CopenHill, που είναι επισήμως πιο γνωστό ως Amager Bakke, είναι ένα νέο τοπόσημο στον ορίζοντα της Κοπεγχάγης, μία μονάδα η οποία μετατρέπει τα απόβλητα της πόλης για την παραγωγή ενέργειας που προορίζεται για θέρμανση και ηλεκτροδότηση 150.000 νοικοκυριών στην περιοχή. Πρόκειται για μια από τις πιο αποτελεσματικές μονάδες παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στον κόσμο, με το σύστημά αποθήκευσης άνθρακα που διαθέτει να αποτελεί βασικό στοιχείο στην αποστολή της Κοπεγχάγης να καταστεί μία πόλη ουδέτερη ως προς τον άνθρακα.

Το CopenHill είναι ένα παράδειγμα που αντανακλά τη φιλοσοφία beyond Zero. Πέραν το λειτουργικού ρόλου του, αποτελεί επίσης και κέντρο αναψυχής για το κοινό διαθέτοντας μια πίστα σκι παντός καιρού, καθώς και ένα καταπράσινο πάρκο.

Κατά την διάρκεια της πανευρωπαϊκής παρουσίασης του Toyota bZ4X στη Κοπεγχάγη, δόθηκε η δυνατότητα να δοκιμασθεί η τετρακίνητη έκδοση του.

Όπως διαπιστώθηκε στη δοκιμή στα περίχωρα της Κοπεγχάγης, το νέο αυτοκίνητο μηδενικών ρύπων έχει πολύ καλή οδική συμπεριφορά παρά το αυξημένο βάρος λόγω της προσθήκης της μπαταρίας.

Ακόμη και σε τμήματα του δρόμου με σαμαράκια και άλλες ανωμαλίες δεν παρατηρήθηκαν κραδασμοί και θόρυβοι. Η συμπαγής αίσθηση διατηρήθηκε στις στροφές και στις υψηλές ταχύτητες.

Η απόδοση είναι πολύ καλή και καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.

Η τιμή της βασικής δικίνητης έκδοσης καθορίσθηκε στα 49.900 ευρώ. Ανακοινώθηκε ότι η βασική τετρακίνητη έκδοση θα κοστίζει επιπλέον 3.000 ευρώ. Οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο και τα πρώτα αυτοκίνητα θα παραδοθούν στους αγοραστές τον Σεπτέμβριο.