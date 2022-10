Βίντεο από το δυστύχημα με 19 νεκρούς στα Ιμαλάια – Χιονοστιβάδα καταπλακώνει καταυλισμό

Τουλάχιστον 19 είναι οι νεκροί ορειβάτες από το τελευταίο δυστύχημα με χιονοστιβάδα στα Ιμαλάια.

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε την Τρίτη μια ομάδα 41 ατόμων σε υψόμετρο 4.880 μέτρων στο κρατίδιο Ουταραχάν ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται δέκα άνθρωποι.

Η ομάδα αποτελείτο από 34 μαθητευόμενοι αλπινιστές που φοιτούσαν σε τοπικό ορειβατικό σύλλογο, το Ινστιτούτο Ορειβασίας Νεχρού, 7 διδάσκοντες και μια νοσηλεύτρια.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και η έμπειρη ορειβάτισσα Σαβίτα Κάνσουαλ, μέλος των διδασκόντων της ομάδας.

Νωρίτερα φέτος, είχε κατακτήσει το Έβερεστ και το γειτονικό Μακούλου σε διάστημα μόνον 16 ημερών, σημειώνοντας ρεκόρ στις γυναίκες.

