Αρίνας για Αντετοκούνμπο: Δεν καταλαβαίνει ακόμα το μπάσκετ

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του τόσο στο NBA όσο και τώρα με τη φανέλα της Εθνικής, όμως αυτά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κι επικριτές.

Ένας απ’ αυτούς είναι ο Γκίλμπερτ Αρίνας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι ο Greek Freak «δεν καταλαβαίνει ακόμα το μπάσκετ» και πώς δεν ξέρει πώς να προπονηθεί.

«Δεν καταλαβαίνει μπάσκετ ακόμα. Παίζει το άθλημα ναι, κατάκτησε πρωτάθλημα, αλλά δεν καταλαβαίνει το άθλημα. Δεν καταλαβαίνει πως να γίνει καλύτερος, πως να προπονηθεί για να γίνει καλύτερος. Εδώ πρέπει να προπονείς το σώμα σου τουλάχιστον 38 λεπτά για να παίξεις», δήλωσε στην εκπομπή Reddit ο παλαίμαχος άσος του NBA.

Η δήλωση του Αρίνας προκάλεσε αντιδράσεις, με κάποιους να κάνουν λόγο για «προσβολή» κι «έλλειψη σεβασμού».

The Giannis disrespect is WILD.

And he'll just keep making them look like idiots. pic.twitter.com/JJEBGRGejP

— Nathan Marzion (@nathanmarzion) August 26, 2022