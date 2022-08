Απεβίωσε η πρωταγωνίστρια του Grease, Ολίβια Νιούτον Τζον

Η διάσημη ηθοποιός – μουσικός πέθανε σε ηλικία 73 ετών, στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια το πρωί, περιτριγυρισμένη από οικογένεια και φίλους.

Οι φαν της πληροφορήθηκαν από το προφίλ της στο Facebook, ότι η Ολίβια Νιούτον Τζον, έφυγε από τη ζωή. Την ανάρτηση έκανε ο σύζυγός της.

Η πασίγνωστη ηθοποιός κατέληξε ύστερα από μάχη 30 ετών με τον καρκίνο, γεγονός που επέλεγε να μοιράζεται με τον κόσμο. Όπως αναφέρει η δημοσίευση, «η Ολίβια Νιούτον Τζον, υπήρξε σύμβολο θριάμβων και ελπίδας».

Η ταινία που απογείωσε την καριέρα της ήταν το «Grease», όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Τζον Τραβόλτα.

Ποια ήταν η Ολίβια Νιούτον Τζον

Η Ολίβια Νιούτον Τζον (26 Σεπτεμβρίου 1948) ήταν Αγγλο-Αυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, χορεύτρια, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια. Έλαβε τέσσερις φορές βραβείο Γκράμμυ και έχει μπει πέντε φορές στο number-one και δέκα φορές στο top-ten του Billboard Hot 100 ενώ δυο δίσκοι της έχουν καταλάβει την πρώτη θέση στο Billboard 200. Έντεκα από τα singles της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων δίσκων) και 14 δίσκοι της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων και τεσσάρων διπλά πλατινένιων) έχουν γίνει χρυσοί.

Έχει πουλήσει σχεδόν 100 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και θεωρείται μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως. Πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ Grease (1978) και το ομώνυμο τραγούδι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της μουσικής ενώ το single “You’re the One That I Want”, με τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Τραβόλτα, είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Η Νιούτον Τζον ήταν επίσης ακτιβίστρια για ζητήματα του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των ζώων. Η Νιούτον Τζον είχε παντρευτεί δυο φορές. Είχε αποκτήσει μια κόρη, τη Χλόη Λάττανζι, με τον πρώτο σύζυγό της, τον ηθοποιό Ματ Λάττανζι. Το 2008 παντρεύτηκε τον Τζον Ίστερλιγκ.

Δείτε την Ολίβια Νιούτον Τζον να χορεύει με τον Τζον Τραβόλτα το 2012:

