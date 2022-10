Αμερικανός φωτορεπόρτερ καταγγέλλει ξυλοδαρμό από Αστυνομικούς [ΒΙΝΤΕΟ]

Αμερικανός δημοσιογράφος - φωτορεπόρτερ κατήγγειλε τον αναίτιο ξυλοδαρμό του από αστυνομικούς των ΜΑΤ το βράδυ της Δευτέρας στα Εξάρχεια.

Ο φωτορεπόρτερ βρέθηκε στο σημείο κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ακολούθησαν την πορεία των κατοίκων ενάντια στην ανάπλαση της περιοχής του Λόφου του Στρέφη.

Αναλυτικότερα, ο βραβευμένος δημοσιογράφος Ράιαν Τόμας κατήγγειλε βίαιη επίθεση εις βάρος του από τα ΜΑΤ, ενώ κάλυπτε την πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν οι κάτοικοι.

Thanks to the Athens cop that kicked the s*** out of me tonight while shooting as a journalist#antireport #εξαρχεια #Exarcheia #athens pic.twitter.com/8iehYhq4sn

— Ryan Thomas (@ryanthomasphoto) October 3, 2022