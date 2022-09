«Χάλκινος» ο Γιώργος Πανταζής (-80κ.) στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ταεκβοντό U21

Ο Γιώργος Πανταζής ήταν ο πρωταγωνιστής του 25ου μεταλλίου για το ελληνικό Ολυμπιακό ταεκβοντό, σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για αθλητές και αθλήτριες ηλικίας κάτω των 21 ετών. Ο Έλληνας πρωταθλητής, τέσσερα χρόνια μετά την παρθενική του παρουσία σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (Βαρσοβία 2018), κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των -80 κιλών στη διοργάνωση που άνοιξε αυλαία σήμερα στα Τίρανα. Μια πρεμιέρα που εκτός από το μετάλλιο, είχε και τρεις πέμπτες θέσεις για την Ελλάδα με τους Σωτήρη Μιχόπουλο (-80κ.), Ιωάννη Μυλωνά (-58κ.) και Παρασκευή Ντεμογιάννη (-73κ.).

Μετά την άνετη νίκη στον γύρο των 16 επί του Δανού Κάαστρουπ με 2-0, ο Πανταζής χρειάστηκε και τρίτο σετ στα προημιτελικά, προκειμένου να εξασφαλίσει το μετάλλιο της κατηγορίας του. Απέναντι στον Τούρκο Καζάν, πήρε το πρώτο σετ με 14-2, έχασε το δεύτερο με 13-5, όμως το «τρίποντο» που πήρε με την έναρξη του τρίτου, ήταν αρκετό για να του χαρίσει τη νίκη έστω κι αν το σετ έληξε ισόπαλο 4-4. Στον αγώνα για την είσοδό του στον τελικό, ο Πανταζής, ηττήθηκε 2-0 από τον Χουρνόφ (2-7, 5-10) καταλαμβάνοντας έτσι την 3η θέση, με την οποία η Ελλάδα άνοιξε... λογαριασμό στον πίνακα των μεταλλίων στη διοργάνωση της Αλβανίας.

Δύο νίκες σε τρεις αγώνες στα -58 κιλά σημείωσε ο Μυλωνάς, φτάνοντας μια ανάσα από τα μετάλλια της κατηγορίας του, όπως συνέβη και με τους Μιχόπουλο και Ντεμογιάννη που είχαν από μία νίκη σε δύο αγώνες.

Τα αποτελέσματα των Ελλήνων στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος:

-80kg

Ημιτελικά : Γιώργος Πανταζής vs Χουρνόφ (Ουκρανία) 0-2

Προημιτελικά: Σωτήρης Μιχόπουλος vs Χρνιτς (Δανία) 0-2, Γεώργιος Πανταζής vs Καζάν (Τουρκία) 2-1

Γύρος 16: Σωτήρης Μιχόπουλος vs Σταμένοφ (Βόρεια Μακεδονία) 2-0, Γεώργιος Πανταζής vs Κάαστρουπ (Δανία) 2-0, Άνθιμος Μαγείρου vs Αϊντούκοβιτς (Σερβία) 0-2, Θεόδωρος Ιωαννίδης vs Αχιλλέως (Κύπρος) 1-2

-58kg

Προημιτελικά: Ιωάννης Μυλωνάς vs Κουσκού (Τουρκία) 1-2

Γύρος 16: Ιωάννης Μυλωνάς vs Μικούλιν (Ουκρανία) 2-1

Γύρος 32: Ιωάννης Μυλωνάς vs Μαζούζ (Γαλλία) 2-0, Άγγελος Μυλωνάς vs Αρίγιο (Ισπανία) 0-2

-73kg

Προημιτελικά: Παρασκευή Ντεμογιάννη vs Ρουίζ (Ισπανία) 0-2

Γύρος 16: Παρασκευή Ντεμογιάννη vs Κοζέλ (Πολωνία) 2-1, Πολυξένη Γεωργιάδη vs Οζτούρκ (Τουρκία) 0-2

-53kg

Γύρος 64: Σταματία Πελτέκη vs Φερνάντες (Ισπανία) 0-2, Πολυμνία Τσολιά vs Ντίνκοβιτς (Κροατία) 0-2